ترحيب حار بـ عاصي الحلاني في الرياض – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: يتواجد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني في المملكة العربية، وتحديدًا في العاصمة السعودية الرياض، حيث يستعد لإحياء أمسية “ليلة بيروت” ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

ونشر عاصي الحلاني عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو، يظهر فيه أثناء تجوله في المملكة، والاستقبال الحار الذي يلقاه في كل مكان يقصده بالسعودية.

وعلق عاصي على الفيديو قائلًا: “ما اجمل ان تتجول في الرياض بين الناس الطيبة والصادقة بالمحبة الف شكر على استقبالكم وملقاكم وحسن ضيافتكم وما احلى طيب بخوركم والعوايد العربية الجميلة الله يحفظكم”.

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ومن المقرر أن يلتقي عاصي جمهوره في المملكة العربية السعودية مساء 31 تشرين الثاني/أكتوبر الجاري، ويشاركه في الحفل الفنانون نجوى كرم، ملحم زين وديانا حداد.

وسيقدّم عاصي الحلاني خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

على صعيد آخر، ينشغل عاصي الحلاني في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه في الأسواق مع نهاية العام الجاري.