هذا ما حققته أغنية حسين الجسمي “لا تجامل” في يومين!

متابعة بتجـــــــــرد: بدأ النجم الإماراتي حسين الجسمي يحصد أصداء أغنيته الجديدة “لا تجامل” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الخاصة على موقع “يوتيوب”.

واقترب الفيديو الخاص بالأغنية من تحقيق نصف مليون مشاهدة، حيث تخطى الـ350 ألفًا في فترة لا تتعدى الـ48 ساعة على إتاحة عرضه.

أغنية “لا تجامل” من كلمات ود، ألحان عزوف، ايقاعات أحمد العنوه، توزيع ياسر ماجد، وتريات سعيد كمال، مكساج وماستر م. جاسم محمد.

تجدر الإشارة إلى أن حسين الجسمي يتّبع سياسة خاصة في طرح أعماله الفنية حيث يطلق بين فترة وأخرى أغنية جديدة، عوضًا عن إصدارها في ألبومات غنائية.

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لمشاهدة فيديو أغنية “لا تجامل”: