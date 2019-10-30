"جايم أوف ثرونز" في ثوب جديد.. "هاوس أوف ذي دراجن"

كشفت المجموعة المالكة لقناة "إتش بي أو" الأمريكية النقاب عن مسلسل جديد مرتبط بعملها الشهير "جايم أوف ثرونز" يحمل اسم "هاوس أوف ذي دراجن".

ويروي "هاوس أوف ذي دراجن" (بيت التنين) قصة إحدى عشائر "جايم أوف ثرونز" وتدور أحداثه قبل 300 عام، ولم يحدّد موعد صدوره بعد، وهو من تأليف جورج مارتن الذي اقتبس المسلسل الشهير من رواياته ومؤلف السيناريو رايين كوندال.

وذكرت المجموعة المالكة للقناة "وورنر ميديا"، خلال تقديم منصتها الجديدة للبث التدفقي "إتش بي أو ماكس"، أن محبي "جايم أوف ثرونز" يتسنى لهم متابعة العمل الجديد عبر منصتها التي تطرح في الولايات المتحدة اعتبارا من مايو/أيار 2020 بسعر 14.99 دولار شهريا.



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تعرض "إتش بي أو ماكس" عشرات الأعمال الشهيرة الأخرى، مثل مسلسل "فرندز" وأفلام "باتمان"، مراهنة على النوعية أكثر منه على الكمية لتتميز عن منافسيها.

كما أنها اشترت على سبيل المثال الحقوق الحصرية لـ23 موسما من مسلسل "ساوث بارك" للرسوم المتحركة الساخرة.

وتطلق "إتش بي أو ماكس" مع محتويات مدّتها الإجمالية 10 آلاف ساعة، وتسعى إلى توسيع حصة النساء من مشاهديها بواسطة محتوياتها الأصلية، ومن بينها "ريزد باي وولفز" من توقيع ريدلي سكوت.

اشتهرت "إتش بي أو" بمسلسلاتها الموجّهة للبالغين، مثل "سوبرانوز" و"ويستوورلد"، لكن "وورنر ميديا" تعتزم توسيع مجال خياراتها مع منصتها الجديدة التي ستزاحم "نتفليكس" و"أمازون برايم فيديو" و"ديزني+" و"آبل تي في+" و"هولو" وغيرها من الجهات التي خاضت هذا المجال المزدهر، حيث إن المنافسة محمومة.

كانت HBO أوقفت، مؤخرا، إنتاج مسلسل مشتق عن "صراع العروش" بعنوان "عصر الأبطال"، بطولة نعومي واتس التي تؤدي دور امرأة ذات شخصية كازماتية تخفي سرا خطيرا، بعدما بدأ فريق العمل تصوير الحلقة الأولى الصيف الماضي، ومواجهتهم معيقات كثيرة اضطرتهم لإعادة تصويرها وإعادة اختيار عدد من الممثلين.