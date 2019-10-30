دافوس الصحراء.. منتدى الاستثمار السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطلق المملكة العربية السعودية فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي، وينطلق منتدى الاستثمار 2019 أو ما يعرف بـ"دافوس الصحراء" في الفترة من 29-31 أكتوبر 2019، ويشارك في دافوس الصحراء 25 شركة وبنكا من الولايات المتحدة الأمريكية.

300 متحدث من صناع القرار يمثلون أكثر من 30 دولة حول العالم وتشهد الفعاليات 47 جلسة عمل على مدار المنتدى، بالإضافة إلى عدد من جلسات النقاش المفتوحة مع قادة العالم وصناع القرار.