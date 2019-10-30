القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطلق المملكة العربية السعودية فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي، وينطلق منتدى الاستثمار 2019 أو ما يعرف بـ"دافوس الصحراء" في الفترة من 29-31 أكتوبر 2019، ويشارك في دافوس الصحراء 25 شركة وبنكا من الولايات المتحدة الأمريكية.
300 متحدث من صناع القرار يمثلون أكثر من 30 دولة حول العالم وتشهد الفعاليات 47 جلسة عمل على مدار المنتدى، بالإضافة إلى عدد من جلسات النقاش المفتوحة مع قادة العالم وصناع القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر دافوس الصحراء.. منتدى الاستثمار السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.