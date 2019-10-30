ريكي مارتن وزوجه السّوريّ يعلنان استقبال طفلهما الرّابع بهذه الطّريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن المُغنّي العالمي من أصول بورتوريكية ريكي مارتن، 47 عامًا، وزوجه الرّسام السّوريّ جوان يوسف، 35 عامًا، عن ولادة طفلهما الرّابع يوم أمس الثّلاثاء عن طريق أم بديلة.

ونشر مارتن صورة الرّضيع الجديد عبر حسابه في إنستغرام، بينما كان يحمله وبجانبه زوجه يوسف، وعلّق عليها بالإسبانية "ابننا رين مارتن يوسف قد وُلد".

وكان ريكي مارتن قد أعلن بأنّه هو وشريكه جوان يوسف يتوقّعان الإنجاب قبل شهرين فقط، عندما حضر حفل توزيع جوائز "National Visibility Award" في أغسطس الماضي.

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وعلى غير العادة، نشر المُغنّي البورتوريكي صورة الرّضيع الرّابع الجديد في نفس الشّهر الذي وُلد فيه، بخلاف صورة ابنته الثالثة "لوسيا" التي وُلدت في شهر ديسمبر من العام الماضي، ونشر صورتها في شهر أغسطس الماضي.

يُذكر أنّ ريكي مارتن قد تزوّج من شريكه السّوري-السويدي جوان يوسف في شهر يناير الماضي، علمًا بأنّ لدى مارتن التوأم ماتيو وفالنتينو اللذان استقبلهما عام 2008 عن طريق أمّ بديلة أيضًا.