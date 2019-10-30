فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج.. والجمهور: "ماضي أسود"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة والراقصة الشعبية فيفي عبده صورة قديمة من أرشيفها تجمعها بالفنان السعودي محمد عبده، والتي ظهرت فيها ترقص إلى جانبه بينما كان يغني لها، وعلّقت عليها: "مساء الفل من مصر أم الدنيا ‏الصورة دي من الأرشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص على أغنية ايوه بحبك وبحبكم أوي أوي".

وأثارت الصورة ردود فعل واسعة، إذْ عبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ عن صدمتهم واستيائهم، مُعتبرين أنّ الصورة التي ظهر فيها عبده لا تليق بفنان مثله وبتاريخه. فيما عبّر البعض عن خيبة آملهم بفنانهم، وعلق البعض بطريقة ساخرة "ماضي أسود لمحمد عبده".

إلا أنّ هناك فئة قليلة دافعت عن الصورة مُعتبرين أنّها أمر طبيعيّ وانّهما قد يكونان التقيا في أحد المناسبات الخاصّة، وبالتأكيد لا يمكن له أنْ برفض التقاط الصورة.

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من جانبها أبدت الإعلامية الكويتية مي العيدان صدمتها بعد انتشار الصورة، إذْ علّقت على الأمر: "فيفي عبده مع محمد عبده. . والله ماطلعت هين يا ابو نوره. طحت من عيني بعد ماكنت عالي".

وهو التعليق الذي رفضه عدد من جمهور عبده، مُعلقين أنّه لا يحقّ لها تقييم الآخرين والتعليق عليهم بهذه الطريقة السيئة.