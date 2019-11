مسلسل الماضي العزيز يُعيد قصة "شيلام دوغان" للأذهان.. تفاصيل صادمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار مسلسل "الماضي العزيز" ضجةً كبيرة وحقق نسبة مشاهدة عالية جدًا منذ الحلقة الأولى والتي عُرضت على قناة "star" التركية، وذلك لقصته المختلفة والبعيدة عن قصص الحب.

وسلط العمل الضوء على قضية الرأي العام للتركية شيلام دوغان، حيث استخدم المسلسل اسمها وطرح قصتها بالإضافة لاستخدام جملتها المشهورة على قميصها كعبرة في المسلسل "الماضي العزيز، شكرًا لك على كل شيء علمتني إياه".

فمن هي شيلام دوغان، وما قصتها؟!

شيلام هي سيدة تركية وأم لطفل تعرضت للتعنيف من قبل زوجها حسن كارابولوت والذي أجبرها على ممارسة الفاحشة، والمتاجرة بها لتقوم بقتله في الـ 8 من يوليو من عام 2015.

Advertisements

قانونيًا كان من المفترض أن تلاقي شيلام حكمًا بالسجن المؤبد بسبب القتل العمد، إلّا أن القاضي كان له رأي مخالف مُعتبرًا قضيتها دفاعًا عن النفس بعد الأحداث التي وقعت قبل القتل وما لاقته من زوجها.

وتحولت قضيتها إلى قضية رأي عام، وطالب المحامي بالإفراج عنها، وتم ذلك الأمر بالفعل في يونيو 2016 بكفالة قيمتها 50 ألف ليرة أي ما يقارب الـ 8 آلاف دولار أمريكي، الأمر الذي تم اعتباره انتصارًا في حق النساء المعنفات.

وعند نقل شيلام إلى المحكمة من أجل الحكم النهائي، كانت ترتدي قميصًا كُتب عليه بالانجليزية "Dear past thank you for all the lessons" وبالرغم من أنّ ارتداء دوغان للقميص كان من باب الصدف؛ إذ إنها لم تكن تعرف ماذا كُتب عليه وما معنى العبارة المكتوبة، إلّا أنها تحولت إلى رمز لفترة طويلة.