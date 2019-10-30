جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends.. فيلم أم جُزء جديد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يجتمع أعضاء مُسلسل فريندز الستّة سويًا مُنذ انتهاء جُزئه العاشر عام 2004، حتّى أطلّوا علينا مرّة أخرى عبر إنستغرام جينيفر آنستون التي لعبت دور "راتشيل غرين" قبل أسبوعين، عندما أطلقت حسابها الرّسمي.

ففي الـ 15 من أكتوبر من الشّهر الجاري، نشرت آنستون أوّل صورة عبر حسابها الرّسمي في إنستغرام، والذي وصل عدد مُتابعيه حتى اليوم 17.5 مليون شخص، كسرت من خلاله رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس، كما حصدت صورة "الأصدقاء" 14.6 مليون إعجاب حتّى الآن.

لم تمر صورة المجموعة مرُور الكِرام على مُقدّمة البرامج الفُكاهية "إلين دي جينيريس" عندما استضافت آنستون، وأخذت تلقي عليها وابلًا من الأسئلة عن سبب اجتماعهم.

فأجابت جينيفر بأنّ الموضوع كان مُجرّد صدفة، فقد كانوا جميعًا في المدينة نفسها في ذلك التوقيت، فقرروا أن يجتمعوا سويًا، فالتقطوا صورة السيلفي.

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لم تقتنع إلين بإجابة أنستون، وأخذت تسألها عن توقيت التقاط الصّورة، فتلاعبت جينيفر بالإجابة وقالت: قبل عدّة دقائق، قبل سنة، قبل 8 أشهر.

لكن ومع ذلك، أكّدت جينيفر بأنّ الأصدقاء الستة يُحضّرون لعملٍ جديد لم تكشف عن هويته بعد، لكنّها أكدّت بأنه لن يكون جُزءًا جديدًا من المُسلسل، ومن الممكن أن يكونَ فيلمًا.

يُشارُ إلى أنّه احتفل أبطال مُسلسل فرندز الأيقوني ومُعجبوه الذي يصل عددهم إلى الملايين حول العالم بالذّكرى الـ 25 على انطلاق المُسلسل عام 1994، إذ عمل القائمون على المُسلسل بتصوير كَنبة مقهى Central Perk البُرتقالية الأيقونية عند جميع المعالم السياحية العالمية، بما في ذلك بُرج خليفة في دبي.