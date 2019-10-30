محمد عبدالمعطي يكشف عن موعد عرض فيلم"الفلوس"

كشف المؤلف محمد عبد المعطي، موعد عرض فيلم تامر حسني الجديد “الفلوس”، حيث قال إنه سيكون خلال موسم نصف العام. وأضاف عبد المعطي، أن الفيلم في أخر مراحل التجهيز للعرض، مشيرًا إلى أنه انتهى من جميع مراحل المونتاج، والدوبلاج، ومرحلة تركيب الموسيقى. شارك في فيلم الفلوس العديد من الممثلين وأبرزهم تامر حسني، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، خالد الصاوي، كما يتزين الفيلم بظهور أكثر من ضيف شرف، وهو من إخراج سعيد الماروق. ومؤخرًا، نشر الفنان تامر حسني الإعلان الرسمي للفيلم، ومن خلاله اتضح أن الفيلم من نوعية أفلام الأكشن المُعطم بالكوميديا في إطار تشويقي وجذاب، ونشره عبر حسابه الرسمي بموقع “الفيس بوك”. ومن خلال الإعلان ظهر تامر حسني وهو يؤدي العديد من مشاهد الأكشن بالاشتراك مع الصاوي، كما ظهر أيضًا وهو يؤدي مشاهد الكوميديا في تنوع مع العديد من أبطال العمل وخاصًة زينة ومي عز الدين التي تظهر في الفيلم كضيفة شرف. وقد تغير اسم فيلم “الفلوس” عدد من المرات، حيث كان في البداية “نصب تذكاري”، ثم “كل سنة وأنت طيب”، ثم كان هناك تحير بين اسمي “بنكنوت، الفلوس” حتى استقرو في النهاية على الاسم الحالي “الفلوس”.

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