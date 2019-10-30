اية عبدالله تحيي حفلًا غنائيا في مهرجان الموسيقي العربية الاتنين المقبل

القاهرة - لايف ستايل تقيم المطربة اية عبدالله حفلا غنائيا كبيرا ضمن احتفالات مهرجان الموسيقي العربية في دورته ال ٢٨ بدار الأوبرا المصرية يوم الاثنين الموافق ٤ نوفمبر في تمام الساعة ٨ مساءا في معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس وسيشاركها الحفل المطرب ابراهيم فاروق. وتقوم اية عبدالله بغناء أشهر ألاغاني مثل "انت عمرية " ليه يا قلبي ليه" و" اكدب عليك" و" محبتنيش" وانا صعيدية " و" انا بستناك" . قد يهمك أيضاً :

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