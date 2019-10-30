مايا دياب ومعين شريف يرفعون لافته "سولد أوت" في حفلهما في مصر

في واحده من اقوي الحفلات الغنائيه بمصر تستعد النجمه اللبنانيه مايا دياب لاحياء حفلها الجماهيري داخل مدينه طابا السياحيه وذلك بحضور ضخم لمحبيها وقد رفع الحفل لافته "sold out" نظرا للاقبال الشديد من جمهورها ومحبيها .

كما يشاركها الحفل النجم اللبناني معين شريف والذي سبق وقدم عدد كبير من حفلاته داخل مدينه طابا ويظهر الحفل في شكل مبهر ويقوم بتنظيمه "هاني حسن" ستار سيستم ومن المقرر ان يستمر الحفل حتي الساعات الاولي من صباح اليوم التالي .

ومن المقرر ان تقوم "مايا" بغناء العديد من اشهر اغانيها وسط تفاعل الحضور واجواء من الفرح والبهجه بينهم .

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