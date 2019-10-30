أبرز 8 معلومات عن بطل فيلم “الجوكر” خواكين فينيكس

القاهرة – لايف ستايل
احتفل الفنان العالمي خواكين فينيكس بطل فيلم “الجوكر” الذي حصل على جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم، الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول بعيد ميلاده الـ45.
وتستعرض أهم 8 معلومات عن الفنان العالمي خواكين فينيكس في السطور التالية:
1- ولد الفنان العالمي خواكين فينيكس في 28 أكتوبر 1974.
2- ترشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم المصارع بالإضافة إلى ترشحه عن هذا الدور لجائزة “غولدن غلوب” وجائزة البافتا.
3- فاز في 2006 بجائزة “غولدن غلوب” لأفضل ممثل عن دوره في فيلم السير على الخط.
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4- فينيكس من عائلة فنية ضمت أشقائه ريفر فوينكس الممثل الأمريكي الراحل والناشط في مجال حقوق الحيوان، رين فينيكس ممثلة ومغنية، سمر فينيكس وهي عارضة أزياء وممثلة وليبرتي فينيكس ممثلة.
5- له نشاطات أخرى غير التمثيل فهو يقوم بإخراج أغاني مصورة وإنتاج أفلام وبرامج.
6- قام بتسجيل الموسيقى التصويرية لفيلم السير على الخط.
7- في 27 أكتوبر 2008 أعلن فينيكس اعتزاله التمثيل كي يقوم بالتركيز على مهنته في موسيقى الراب ولكنه عاد للتمثيل مرة أخرى في عام 2012.
8- يعرف فينيكس باهتمامه في مجال حقوق الحيوان حيث أنه عضو في بيتا وهي منظمة أمريكية مهتمة بحقوق الحيوان.
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