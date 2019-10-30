شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير " الفتوة " لـ ياسر جلال فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير مسلسل " الفتوة " للنجم ياسرجلال منتصف شهرنوفمبرالمقبل، بعد انتهاء مخرج العمل من معاينة أماكن التصوير، حيث تم بناء ديكور ضخم عبارة عن قلعة فى مدينة الإنتاج الإعلامى، ومن المقرر أن ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل.

وتعاقد مؤخراً على المشاركة فى بطولة المسلسل الفنان رياض الخولى ومحمد دياب، كما تواصل الشركة المنتجة تحضيرات واستعدادات المسلسل، وأوشكت على الانتهاء من بناء ديكور الأساسى لأحد الأحياء الشعبية فى مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل المسلسل وظهوره بشكل حقيقى أمام الجمهور، كما تبرم باقى التعاقدات إذ من المتوقع الإعلان عن البطلة النسائية خلال أيام.

يذكرأن النجم ياسر جلال قدم مسلسل "لمس أكتاف" مع شركة سينرجى فى موسم رمضان العام الماضى، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمرمرسى، ومحمد عز، وخالد كمال، وشريف دسوقى، وآخرون.