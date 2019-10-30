شكرا لقرائتكم خبر عن إسراء عبد الفتاح تعلن انتظار مولودها الأول بصورة من أمام الكعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدى الميرغنى عن انتظار مولودها الأول، بصورة لها من أمام الكعبة المشرفة. ونشرت إسراء عبد الفتاح صورة عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، ظهرت خلالها في شهور الحمل الأخيرة، مصحوبة بتعليق :"االلهم اعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة". وتابعت: "اللهم حسن خلقه وخُلقه وسهل حمله ومخرجه واجعله قرة عين لي ولوالده واجعله من عبادك الصالحين".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسراء عبد الفتاح تعلن انتظار مولودها الأول بصورة من أمام الكعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.