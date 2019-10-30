شكرا لقرائتكم خبر عن إيد شيران يتصدر قائمة أغنى "مشهور" فى المملكة المتحدة تحت سن الـ30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر اسم النجم العالمي إيد شيران المواقع الفنية، وذلك بعد أن تم اختار شيران كأغنى شخص مشهور فى المملكة المتحدة تحت سن الثلاثين، وذلك بعد أن تضاعفت ثروة شيران تقريبا فى عام واحد، وهو ما كشفه موقع "أوفيشال شارت".

وتضاعفت ثروة النجم البالغ من العمر 28 عاما من 94 مليون جنيه إسترلينى فى عام 2018 لتصل إلى 170 مليون جنيه إسترلينى، وذلك وفقا لقائمة جديدة أعدتها مجلة "heat".

وجاء بالمركز الثانى النجم دانيال ردكليف، ثم جاء بالمركز الثالث هارى ستايلز، وبالمركز اللرابع إيما واتسون، وكان المركز الخامس من نصيب نيال هوران.