شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم يوسف شعبان وصناع الأغنية الوطنية وأبطال "الممر" في دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المخرج خالد جلال نجوم وصناع فيلم "الممر" خلال حفل نصر أكتوبر الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي احتفالا بمرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر وذلك بمسرح الميدان بساحة الهناجر داخل دار الأوبرا المصرية.

وكان من بين المكرمين كل من أبطال فيلم الممر منهم الفنان أحمد عز ومحمد فراج ومحمد جمعة وأحمد فلوكس ومحمود حافظ كما كان هناك تكريم خاص للفنان يوسف شعبان كما تم تكريم كل من صناع الأغنية الوطنية منهم الشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى.

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فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف