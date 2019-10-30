شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن ورامى مالك فى الملامح الأولى لفيلم The Little Things والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين الظهور الأول للنجم العالمي دينزل واشنطن وممثل الأوسكار ذات الأصول المصرية رامي مالك، فى كواليس تصوير فيلمهما الجديد القادم بعنوان The Little Things.

وعلى سياق متصل انضم الثلاثى جوريس جارسكي، وشيلا هولاهان، وصوفيا فاسيليفا إلى طاقم عمل الفيلم الذي سيقوم بتأليفه وإخراجه جون لي هانكوك. وتدور أحداث فيلم The Little Things حول تتبع "ديك" لمؤامرة، وهو وكيل مقاطعة كيرن، نائب رئيس شرطة كاليفورنيا الذى يتعاون مع باكستر، وهو محقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على قاتل متسلسل، ومن أهم مميزات ديك أنه يركز فى كل التفاصيل الصغيرة التى ستساعده فى التحايل على القواعد، حسبما نشر موقع "deadline".

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