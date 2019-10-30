شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد كتاب مسلسل GOT من كتابة Star Wars بعد اعتراضات على انضمامهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على السلسلة الشهيرة Star Wars، استبعاد كل من ديفيد بينيوف ودان فايس كتاب الموسم الأخير من المسلسل الأسطوري Game of thrones، من كتابة الثلاثية القادمة من السلسلة الشهيرة.

وشهدت الفترة الاخيرة اعتراضات كثيرة بعد انضمام الثنائي لطاقم عمل سلسلة Star Wars، بعد ان فشلا في ارضاء عشاق سلسلة GOT، وتعرض الموسم الأخير من السلسلة للكثير من الانتقادات التي وصلت لجمع توقيعات لإعادة تصوير الموسم الجديد بسيناريو مختلف.



يفيد بينيوف ودان فايس

واستجاب القائمون على سلسلة Star Wars، لعشاقهم وقررا استبعاد الثنائي نهائياً بعد انضمامهم منذ مايو الماضي لكتابة وانتاج الثلاثية الجديدة المقرر عرضها عام 2021.