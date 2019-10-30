شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. استقبال حافل لأبطال فيلم "حبيب" لـ سيد رجب والمخرج شادى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الجمهور التونسى بمهرجان ايام قرطاج السينمائية الفيلم المصرى الروائى القصير" حبيب "للفنان سيد رجب والفنانة سلوى محمد على والمخرج شادى فؤاد استقبالا حافلا، ونال سيد رجب تصفيقا حارا عقب صعوده على المسرح بمدينة الثقافة بقاعة دار الأوبرا قبل عرض الفيلم، وقال للجمهور: "باشكركم وأتمنى أن ينال الفيلم إعحابكم وتستمتعوا به" .

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وقال مخرج الفيلم وكاتبه شادى فؤاد: "هذه المرة الثانية التى أشارك فيها بمهرجان أيام قرطاج السينمائية، وأنا أحب هذا المهرجان واستقباله للفيلم العام الماضى، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجابكم".

الفيلم تدور أحداثه حول "حبيب" وهو حلاق فى أواخر الستينيات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعى بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح العديد من الصراعات النفسية التى يخوضها حبيب.

الفيلم بطولة سيد رجب، سلوى محمد على وعلى صبحى، مدير التصوير جوزيف كرم، مونتاج محمد عيد، موسيقى أحمد الصاوي، ديكور لورا هانى وتأليف وإخراج شادى فؤاد.