تزوج زبيدة ثروت وابنة شقيقته فنانة.. معلومات عن عمر ناجي (كبير المطاريد)

محمد اسماعيل - القاهرة - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان والمخرج الكبير عمر ناجي، واحد ممن أتقنوا دور الصعيدي في الدراما المصرية، الذي وُلد في مثل هذا اليوم 30 أكتوبر عام 1948، وتألق في السينما والدراما والمسرح، وفي ذكرى ميلاده نرصد لكم معلومات عن الفنان الراحل:

- ولد عمر ناجي في الصعيد، والتحق بكلية الطب جامعة أسيوط، واستمر بالدراسة لمدة عام، وتركها وانتقل إلى القاهرة للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- عمل في أثناء دراسته بفرقة يوسف وهبي، بطلا للعديد من مسرحياته منها (الأخرس) و(بنت الهوى).

- قدمه المنتج رمسيس نجيب في فيلم "حتى آخر العمر"، وقدم دور شاب مستهتر معروف بتعدد علاقاته النسائية، في الوقت الذي تنشغل فيه البلاد بحربها ضد إسرائيل.

- كتب وأخرج فيلم قصير حمل عنوان "ايزيدورا عذراء النيل"، وكان آخر ما قدمه من أعمال في عام 2006.

- حصل على درجة فنان قدير بالمسرح القومي.

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- اشتهر بشخصية "أبو دبيكي" كبير المطاريد في مسلسل "ذئاب الجبل".

- تزوج الفنان الراحل من الفنانة زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية، وكان آخر أزواجها.

- تعمل ابنة شقيقته الفنانة ألفت عمر في الوسط الفني، وكان آخر أعمالها دور "عزيزة" في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" 2015.

- رحل عن عالمنا صباح يوم الإثنين 27 أغسطس 2018 في أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن الخبر عدد من أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من أفراد أسرته.

- كتب ابنة شقيقة الراحل، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "فقيد آل السقايين خالي الفنان عمر ناجي، إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك ويغفرلك يا خالي عمر صاحب القلب الطيب والخلق الكريم والأصل الطيب، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ".

أغنية ذئاب الجبل