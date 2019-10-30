رفض بطولة أمام السندريلا.. علاقة محمود الخطيب بالسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وواحد من أعظم من لعبوا كرة القدم في تاريخ كرة القدم المصرية وأسطورة من أساطير اللعبة بالأداء في الملعب والأخلاق خارجه، بعيد ميلاده الـ65.

تختلف أو تتفق مع محمود الخطيب إداريا، لكن لا يمكن أن تختلف على موهبة الخطيب الكروية وحب الناس له.

هذه الشعبية الجارفة التي أراد صناع السينما استغلالها في أعمال يقوم الخطيب ببطولتها كما حدث مع حارس مرمى الأهلي إكرامي الأب في أفلام "يا رب ولد ورجل فقد عقله" وغيرها، لكن الخطيب بعد أن تلقى عروضا كثيرة قرر أن التمثيل ليس موهبته التي يبرع بها، وفضل التركيز في كرة القدم، كرة القدم فقط.

وقال الكابتن محمود الخطيب، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" إنه تم عمل فيلم وثائقي يحكي قصة حياته وكان أشبه بشريط السينما، من إخراج فهمي عبدالحميد وفكرة إبراهيم حجازي، مشيرا إلى أنه ابتعد عن كرة القدم في سنة 1987، وقدم مباراة اعتزاله في سنة 1988، وتلقى عدة عروض للعمل في السينما والإعلام، لكنه رفضها.

وأضاف أن أفلاما كثيرة عُرضت عليه للقيام ببطولتها منها فيلم "غريب في بيتي" الذي قام ببطولته الفنان نور الشريف، موضحا أنه أخذ السيناريو 4 أشهر لكي يتدرب عليه، وكان يغلق الغرفة عليه ويقف أمام المراَة ليجسد الدور، فوجد أن الأمر غاية في الصعوبة فأعتذر عن الفيلم وبعدها أسندوا الدور للفنان نور الشريف.

لقاء الخطيب مع دي إم سي

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وتابع الخطيب أنهم عرضوا عليه بطولة فيلم "موعد مع الرئيس" من إخراج محمد راضي، وحصل نفس الأمر واعتذر عن الفيلم، وتم إسناد البطولة لكمال الشناوي وفاروق الفيشاوي.

وفي سنة 2009، تجدد الحديث عن عمل فيلم وثائقي عن سيرته، وقال الخطيب إنه كان مترددا لكن ما جعله يقتنع بالفكرة هو برنامج "الحلم" الذي قدمه الفنان عمرو دياب وحكي فيه قصة حياته، مشيرا إلى أنه بدأ في التحضير للفيلم وبعدها قرر تحويله لبرنامج يحكي قصة حياته، حمل اسم "بيبو" .

بيبو يحكي قصة حياته

وكانت أحداث فيلم "غريبي في بيتي" تدور عن لاعب كرة قدم جاء من الريف للالتحاق بالنادي الأهلي، فيتعرض لموقف محرج في أول أيامه بالقاهرة مع "سعاد حسني"، وينتهي به الأمر في قسم البوليس، قبل أن يخبرهم بقصته ويأتي مندوب النادي لإنهاء الموقف، وبعد تعاطف ضابط القسم معه كونه يشجع الأهلي هو الآخر.

يذكر أن الفيلم لظروف إنتاجية، قد شهد عدد من التغييرات أبرزها تغيير الانتماء الكروي لبطله من اللعب للنادي الأهلي إلى نادي الزمالك.

لقاء بيبو في دي إم سي