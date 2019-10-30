اليوم.. "الأفروصيني" يكرم مجدى يعقوب ويمنحه درع الوفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تستضيف مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب للقلب بمدينة أسوان، صباح اليوم، ضيوف وصناع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، برئاسة سهير عبدالقادر، بهدف تكريمه، ومنحه درع الوفاء.
وتختتم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، غدا الخميس، والذي انطلق يوم 27 أكتوبر الجاري، تزامنا مع اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي.
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