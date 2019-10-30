بعد سميرة سعيد.. نهال عنبر تشيد بنجل إبراهيم يسري لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة للفنان الشاب محمد إبراهيم يسري من حكاية "ما تيجي يا مليجي" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".

وكتبت نهال عنبر في تعليقها على الصورة: "ألف مبروك لمحمد إبراهيم يسري على مسلسل نصيبي وقسمتك، يا حبيبي ربنا يوفقك وينجحك ويسعدك يا ابن أغلى الناس النجم العظيم إبراهيم يسري الله يرحمه وصديقتي وحبيبتي مها".

وأشادت الفنانة سميرة سعيد بأداء الفنان محمد يسري نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري بعد مشاركته في حكاية "ماتيجي يا مليجي"، ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك3".

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ونشرت الديفا بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنسجرام"، وعلقت: "العزيز الغالي محمد إبراهيم يسري بباركلك من قلبي خطواتك الناجحة في الفترة الاخيرة وأنا سعيدة بدورك الأخير في مسلسل "نصيبي وقسمتك، خطوة مهمة جداً، وأنا شايفاك طول الوقت رايح لمكانة كبيرة تستحقها بجدارة ألف مبروك يا غالي يا ابن أغلى الناس".

"ما تيجي يا مليجي" تعرض حاليا على شاشة "ON"، إنتاج أحمد عبدالعاطي وشركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة محمد الشرنوبي، دنيا عبدالعزيز، هدى المفتي، محمود حجازي، الفنان محمد إبراهيم يسري.

يذكر أن الفنان محمد يسري شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية منها أبواب الشك، السرايا، بين عالمين، سيرة حب، الداعية، وغيرها.