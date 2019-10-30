محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قالت الفنانة منى زكي، إنها تتمنى العمل مع أحمد حلمي منذ فترة طويلة ولكن نادرا ما يجدان عملا يناسبهما سويا، مشيرة إلى أن هناك فكرة تتمنى تقديمها.
وأضافت منى زكي، في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، أنها تستعد لتصوير فيلمها "الصندوق الأسود" مع المنتج جابي خوري، ومن إخراج محمود كامل ويشارك في بطولة مصطفى خاطر ومحمد فراج.
وتابعت منى أن دورها في "الصندوق الأسود" دراما وتشويق وله علاقة بوسائل الأتصال، حيث تدخل في مشاحنات طوال أحداث الفيلم، وتجسد منى دور سيدة حامل تعاني من موقف تتعرض له.
وأكدت منى أنها تصور حاليًا فيلم "العنكبوت" من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، ومن بطولة أحمد السقا وظافر العابدين وعدد من النجوم، وقد قاربت على الانتهاء من تصوير الفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي تكشف تفاصيل فيلمها الجديد.. وهذا ما قالته عن عملها مع حلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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