محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لفيلا والدها الفنان الراحل. وكتبت إيمي: "البيت وحش من غيرك يا بابا". يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عامًا، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة منزله .. إيمي طلعت زكريا توجه رسالة لوالدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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