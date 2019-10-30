في أول ظهور إعلامي.. "لي لي" ابنة أحمد حلمي تحكي عن مشروعها الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ظهرت لي لي، الابنة الكبرى للفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، لأول مرة إعلاميا، للحديث عن مشروعها الأول.

وتحدثت "لي لي" في أول لقاء تليفزيوني لها من خلال برنامج "mbctrending"عن موهبتها ومشروعها الجديد، وقالت إنها من طفولتها كانت تحب الرسم، وأكملت فيه بسبب والدها أحمد حلمي، لأنه يحب الرسم فساعدها ودعمها، بالإضافة لحصولها على دروس في الرسم.

وأضافت لي لي أنها كانت ترسم في وقت الفراغ، لأن والديها كانا يهتما بأن تحافظ على دراستها، مشيرة إلى أن والدها كان يطلب منها بيع اللوحات، التي ترسمها لكنها في البداية كانت ترفض، فيما بعد أقتنعت ببيعها.

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وأوضحت لي لي أن بداية مشروعها كانت عندما تركت صديقتها المقربة حقيبة عندها، فطلبت منها أن ترسم عليها، ثم بعد ذلك حولت هذا الأمر إلى عمل من خلال صفحتها عبر "إنستجرام"، إذ تأتي لها طلبات خاصة وهي تقوم بالرسم.

ويقوم مشروع "لي لي" على الرسم على قطع الملابس والأحذية والحقائب.