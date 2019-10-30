بعد تجربتها.. يسرا تحكي لمصراوي رأيها في السيارة الكهربائية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- بهاء حجازي:

قالت الفنانة يسرا إن السيارة الكهربائية التي شهدت انطلاقها، وقامت بتجربتها، أمس، ضمن احتفالية المجمع الصناعي للمركبات الكهربائية- جيدة وعملية جدًا، وستكون مفيدة للمصريين.

وأضافت الفنانة يسرا، في تصريح خاص لموقع الخليج 365، أن السيارة الجديدة في حجم سيارة "smart"، وتمتاز بالشحن الكهربائي وتسير بسرعة 140 كيلومتراً، وهناك تخطيط لسيارة بسرعة 400 كيلو، وإجمالا السيارة جيدة جدا.

وأكدت يسرا أن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية، وهناك تجارب ناجحة في أوروبا، خاصة أنها صديقة للبيئة.

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واستقلت الفنانة يسرا أول سيارة تعمل بالكهرباء والتي دشنتها وزارة الإنتاج الحربي في احتفالية المجمع الصناعي للمركبات الكهربائية، بين وزارة الإنتاج الحربي، وشركة فوتون الصينية، وشركة imut المصرية، صباح أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الإنتاج الحربي إن الاحتفال يأتي في ضوء الاتفاقية التي شهدها الدكتورمحمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" خلال شهر أبريل الماضي، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (200 الحربي) وشركة "فوتون" الصينية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.

وتهدف الاتفاقية إلى تصنيع (2000) أوتوبيس كهربائي (بمصنع 200 الحربي) على مدار أربع سنوات وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%.