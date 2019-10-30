تراند اليوم : صادم.. فنانة شهيرة تصور نفسها فيديو أثناء الصلاة...



أثارت فنانة شهيرة تحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب والسخرية، بعد تصوير نفسها فيديو أثناء أدائها الصلاة في المنزل.

ونشر أحد النشطاء فيديو عبر حسابه على "تويتر" يظهر الفنانة مريم حسين وهي مرتدية عباءة طويلة للصلاة وتقف على قطعة قماش في إشارة منها إلى إنها تصلي وبالخلفية تسمع آية الكرسي .

وأثار الفيديو موجة غضب وسخرية وانتقادات لاذعة للفنانة، معتبرين أن ما فعلته لا يليق بالصلاة وأنها تقف بين يدي الله.

تصور وهي تصلي ماشاء الله الله يثبتها pic.twitter.com/hz262zMPnQ — سعيدان (@10_saa) October 27, 2019

— سعيدان (@10_saa)