تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تشتم أحد متابعيها بسبب سخريته من ضحايا حادث القفز من القطار...

انفعلت فنانة مصرية شهيرة على أحد متابعيها بعد حديثه بشكل غير لائق عن واقعة إجبار كمسري لـشابين على القفز من القطار لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة.

وبدأت القصة حين كتبت الفنانة ياسمين صبري تغريدة قالت فيها: "ومكنش في ولا واحد في القطر سامع انهم معهمش ثمن التذكرة فا يدفعولهم ثمنها. لا حول ولا قوة الا بالله".

و رد أحد المتابعين بشكل اعتبرته غير لائق ، حيث قال: "ولو حضرتك موجودة والله ما هتدفعي لهم".

وانفعلت ياسمين في ردها على متابعها قائلة: "كفي نفسك" ، وهي كلمة ذات مدلول يحمل الإهانة في مصر.

