تراند اليوم : "ممسكًا خصرها"..صورة غير لائقة لـ"محمد عبده" مع راقصة مصرية تصدم الجميع...



أثارت صورة نشرتها راقصة مصرية شهيرة، مع الفنان السعودي محمد عبده الملقب بفنان العرب، صدمة وغضب محبي الفنان، معتبرين أنها تقلل منه ومن تاريخه.

ونشرت الراقصة المصرية فيفي عبده، صورة قديمة وهي ترقص أمام الفنان محمد عبده وهو يؤدي الغناء، وقام بوضع يده على خصرها في صورة لا تليق به.

وكتبت فيفي عبده على الصورة": مساء الفل من مصر أم الدنيا ‏الصورة دي من الأرشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص على أغنية أيوه بحبك وبحبكم أوي أوي".

الصورة صدمت الجميع وفتحت بابًا من الهجوم على الفنان محمد عبده، وعبر البعض عن غضبهم من هذه السقطة حسب وصفهم، فيما طالب البعض فيفي عبده بحذف الصورة للحفاظ على صورة الفنان الشهير لدى محبيه.

وعلقت الإعلامية الكويتية مي العيدان، قائلة :" فيفي عبده مع محمد عبده. . والله ماطلعت هين يا أبو نورة ، طحت من عيني بعد ما كنت عالي"، وتبعها هجوم على الفنان معبرين عن صدمتهم من الموقف.



