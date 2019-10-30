تراند اليوم : شاهد| أول ظهور لـ"ريهام سعيد" عقب الحكم ببراءتها...



ظهرت الإعلامية المثيرة للجدل، ريهام سعيد، في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" لتعلق على الحكم بتبرئتها من إهانة المصابين بالسمنة في مصر.

ووجهت ريهام الشكر للذين قدموا الدعم لها في أزمتها، وخصت بالشكر محميها شعان سعيد، الذي قالت إنه كان يساندها دائمًا ويبذل معها مجهودًا نفسيًا ومهنيًا أمام كل من أراد أذيتها.

واعتبر محامي "ريهام"ـ أن من يرفعون مثل هذه الدعوى غرضهم هو الحصول على الشهرة، معتبرًا أن مقدمة برنامج "صبايا الخير" كانت حسنة النية ولم تقصد توجيه أي إهانات.

وأشار إلى أنه سيتم نشر أسباب الحكم في البراءة عقب حصوله عليها.

وكان أحد المحامين كان قد تقدم ببلاغ يتهم فيه الإعلامية ريهام سعيد، بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، حيث أثارت غضب المواطنين، بعد وصفها مرضى السمنة بالقبح، وإهانتهم بأنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم "ميتين" وذلك عبر برنامجها.

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وتقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى ضدها وضد البرنامج، وإثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقضت محكمة جنح قسم العجوزة، بمحافظة الجيزة غربي القاهرة، ببراءتها، من الاتهامات المنسوبة لها بالسخرية من المصريين في قضية "السمنة".

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