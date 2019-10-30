تراند اليوم : راغب علامة يرد على فنان مصري بـ«بلوك»

رد الفنان اللبناني راغب علامة، على تدوينة فنان مصري شهير، بحظره من حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكشف الفنان المصريّ عمرو واكد عن قيام الفنان اللبناني بحظره عبر موقع تويتر قائلًا: "راغب علامة عمل لي بلوك يا مينز! مش عارف ايه السبب. جايز الكاوتشة؟".
وعاد واكّد واتّهم علامة بدفع حسابات وهميّة من أجل مُهاجمته لانتقاده تصرّف الأخير والسّخرية التي لاحقته بسبب تغريدة واكد.
وهاجم متابعو "واكد" الفنان اللبناني بشدة، متهمين إياه بالنفاق خاصة أنه هاجم التظاهرات ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكنه شجع على التظاهر ضد النظام في بلاده.
ولم يسلم علامة من سخرية الشعب اللبناني أيضًا، والذي اعتبره يحاول تسلق الموجة والظهور بمظهر الثورجي وقد يكون الدافع وراء تصرفه هذا الحصول على منصب مهمّ في الدولة، خاصّة أنّ راغب معروف بعلاقاته الجيّدة التي تربطه بعدد من الوزراء والسياسيين، حيث كان ينشر صور تجمعه بعدد منهم من وقت لآخر.