صور: النجمات وشبيهاتهن من الزمن الجميل... تطابق لا يُصدق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - تستهوينا لعبة نجمات اليوم المتشابهات بالشكل، الشعر، البشرة، لون العينين، وغير ذلك من ملامح الوجه. لكن ماذا عن نجمات الصف الأول اللواتي يبدون كأيقونات الزمن الجميل؟ بين مشاهير هوليوود القديمة والحديثة، هنا بعض النجمات وشبيهاتهن من عصر آخر.

هيلين ميرين وجنيفر لورانس

هيلين ميرين وجنيفر لورانس

تتشابه النجمتان هيلين ميرين وجنيفر لورانس بعينيهما الكبيرتين وشكل الخدود، ومن الصعب معرفة الفرق بينهما.

صوفيا لورين وصوفيا فيرجارا

صوفيا لورين وصوفيا فيرجارا

سواء في المظهر والشخصية، إنّ صوفيا فيرجارا هي نظيرة صوفيا لورين العصرية. لا عجب أنّ هاتين النجمتين تصدرتا النجمات بالإطلالات المغرية لشكلهما المثير.

لورين باكال وكارلي كلوس

لورين باكال وكارلي كلوس

النجمتان لورين باكال وكارلي كلوس تبدوان كالتوأمين، من ناحية العينين وشكل الوجه على شكل قلب. التشابه فاق الحد.

ليف تايلر وآفا غاردنر

ليف تايلر وآفا غاردنر

تمتلك ليف تايلر وآفا غاردنر البشرة الفاتحة ذاتها، والشعر الداكن، والعيون الخضراء. هذه المواصفات هي التي جعلت من آفا غاردنر واحدة من أكبر نجمات السينما في الأربعينيات والخمسينيات.

سادي وجوردان دان

سادي وجوردان دان

تبدو جوردان دان وسادي كأنهما نسخة. عيناهما اللوزيتان متطابقة تقريبا.

آلي ماكجرو وكيندال جينر

علي ماكجرو وكيندال جينر

غالبًا ما قارن كثر كيندال جينر بممثلة السبعينيات آلي ماكجرو. ولا يقتصر الأمر على شعرهما الداكن الطويل، بل تعدّى ذلك إلى طريقة تحديقهما بالكاميرا المتشابه بشكل كبير.

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أولغا جيمس وبراندي

أولغا جيمس وبراندي

التشابه قوي لناحية الوجه البيضاوي بين النجمتين أولغا جيمس وبراندي.

أودري هيبورن وليلي كولينز

أودري هيبورن وليلي كولينز

أودري هيبورن وليلي كولينز متشابهتان بشكل لا يصدق.. حتى شكل الفم والعينين متطابق.

غلاديس نايت وأوزو أدوبا

غلاديس نايت وأوزو أدوبا

الشبه قوي بين النجمتين وقد طال حتى الإبتسامة.

بريجيت باردو وميشيل ويليامز

بريجيت باردو وميشيل ويليامز

ربما تكون قد لعبت دور مارلين مونرو في "أسبوعي مع مارلين"، لكن ميشيل وليامز تشبه النجمة السينمائية الفرنسية بريجيت باردو.

شالوم هارلو وأوليفيا وايلد

شالوم هارلو وأوليفيا وايلد

تتشارك شالوم هارلو وأوليفيا وايلد نفس الوجه ذات الشكل المربع والعيون اللوزية. وهذا التشابه هو ما يجعلهما فوتوجنيك.

راكيل ولش ومينكا كيلي

راكيل ولش ومينكا كيلي

تشبه النجمة Minka Kelly الممثلة Raquel Welch بعدة ملامح، بما في ذلك عينيها العريضتين وابتسامتها المذهلة.

مادونا وسكاي فيريرا

مادوناو سكاي فيريرا

الشبه بين ملكة البوب مادونا والفنانة الصاعدة سكاي فيريرا واضح خاصة لناحية الفك وشكل الوجه والشفتين.