شاروخان: لم أتوقع يومًا أن أكون ممثلًا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - صرّح نجم بوليوود شاروخان Shahrukh Khan في مؤتمر صحافي، كيف أمضى سنوات حياته في دلهي، معتبرًا أنّ وجوده في دلهي ومومباي شيء إيجابي في حياته .



وكشف شاروخان في مؤتمره الصحافي عن رغبته بأن يحضر ابنه أبرام مهرجان الأضواء في دلهي، حيث احتفل هو هذا العام بالمهرجان في مومباي.

نجم بوليوود شاروخان

وقال شاروخان في المؤتمر: "أحب أن أحتفل بمهرجان ديوالي Diwali هنا، لكن هناك بعض الحفلات التي سأحضرها في مومباي، حيث أصبح هذا المهرجان ثقافة. وقد أحضرت ابني أبرام إلى هنا. سآخذه وأريه كيف تحتفل دلهي بالمهرجانات سواء ديوالي أو هولي أو دوشيهرا، حيث يتم الاحتفال بهذا المهرجان بأفضل طريقة هنا. ربما كان هذا تفكيري الخاص، لكن نعم ، والآن بعد أن كبر ابني أبرام، أريده أن يختبر ذلك ".



وصرح شاروخان البالغ من العمر 53 عامًا في مؤتمره، أنه لم يكن يتوقع يومًا بأن يكون ممثلًا، وقال: "لم أكن أتوقع يومًا بأنني سأصبح ممثلًا ، أقول دائمًا إنّ بعض الأشياء التي لا تفكر فيها ستحدث لك ، وهي أفضل الأشياء في حياتك ، أنت لا تعرف ذلك بعد. لذلك ، أينما كنت وكيفما حاولت، أعتقد أنّ الكثير من الأشياء ستحدث دون توقعاتنا، لذلك لا تلوم أبدًا الوقت الذي تعيش فيه، لأنك لا تعرف كم ستكون الحياة جميلة. "

شاروخان وابنه أبرام

وأضاف خان: "أعتقد أنّ وصولي للشهرة هو حلم تحقق من دون توقّع، أنا فتًى من الطبقة المتوسطة، يتيم الأم والأب، دخلت إلى الأضواء، وأصبحت نجمًا سينمائيًّا والعالم غمرني بالحب. هذا يحدث فقط في الأحلام، لم أفكر في ذلك أبدًا، لا يزال لديّ صعوبة في تصديق ذلك، ، أنا لا أفكر في نفسي كنجم.



شاروخان استذكر والديه في أحد تعليقاته على السوشيال ميديا، بالقول: "كيفما ذهبت إلى دلهي أذهب وأزور قبر والديّ، وكما سمعت أنني من صنّاع السينما في الهند، أتذكر دلهي لأنّ والديّ فيها."