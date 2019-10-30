النجوم العرب يتفاعلون مع الحفل الأسطوري لتكريم الفنان محمد عبده

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - منذ أن أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن حفل أسطوري لتكريم فنان العرب محمد عبده نهاية شهر ديسمبر المقبل في الرياض، والمباركات تنهال على الفنان الكبير من محبيه سواءاً من الجمهور العادي أو من زملائه الفنانين العرب.



الفنانة أحلام الشامسي حرصت على تهنئة فنان العرب بهذا التكريم حيث كتبت على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تكريم فنان العرب محمد عبده تكريم حقيقي للفن وكل الفنانين"، كما شكرت رئيس هيئة الترفيه السعودية على تلك الخطوة المميزة.



الفنان راشد الماجد من جانبه هو الآخر هنأ الفنان محمد عبده قائلاً: "يستاهل الأسطورة أبونوره .. شكراً بوناصر".







كذلك عبر الفنان ماجد المهندس عن سعادته بهذا التكريم فكتب قائلاً: "يستحق فنان العرب هذا التكريم فهو قدوتنا وتاريخ من الإبداعات شكرا لدعمك للإبداع والمبدعين يا ابو ناصر".







وكان آل الشيخ قد أعلن عن ليلتين لتكريم كل من الفنان عبادي الجوهر والفنان محمد عبده خلال الشهرين المقبلين، واصفاً ليلة تكريم الفنان محمد عبده بأنها سوف تكون ليلة أسطورية لم يسبق وأن حظى فنان سعودي بمثلها من قبل.



ومن المنتظر أن يتم تكريم الفنان عبادي الجوهر أولاً نهاية شهر نوفمبر القادم، على أن يتم في نهاية شهر ديسمبر المقبل، تكريم الفنان محمد عبده، في المسرح الذي يحمل اسمه بمنطقة البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض.



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تركي آل الشيخ يعلن تكريم محمد عبده وعبادي الجوهر بحفلين تاريخيين .. تعرفوا إلى موعديهما





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