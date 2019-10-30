عبدالكريم عبدالقادر يطرح ألبومه الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - ثمّن الفنان عبدالكريم عبدالقادر جهود ودور وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح على توجيهاته بإنتاج إذاعة الكويت لألبومه الغنائي الجديد الذي ستطرح كافة أغنياته لجمهوره والساحة الغنائية غداً الخميس بدءًا من الساعة الحادية عشرة مساء عبر أثير محطة الغناء العربي الحديث 103،7.



وأضاف "الصوت الجريح" إن الوكيل المبارك حرص على توفير كافة سبل الدعم لإنجاز الألبوم وفق أعلى المقاييس وبالفترة المحددة، وأنا فعلاً أقول: "هذا هو الرجل المناسب في المكان المناسب"، مثمناً بالوقت نفسه الجهد الكبير الذي قام به الملحن أنور عبدالله، إلى جانب كافة الذين شاركوا في صياغة الألبوم كلمة ولحناً وتوزيعاً.



وأشار عبدالقادر إلى أن الألبوم يحتوي على ستة أغان هي "بالحيل أحبك" و"أحترق لك ليه" ألحان سليمان الملا، و"ين الوعد" لحن رحال، و"مال الدموع أصحاب" ألحان جاسم الخلف، وجميعها من كلمات الشاعر خالد البذال، وقام الملحن أنور عبدالله بتلحين أغنيتي "منين ألاقي الصبر" و"أنا لولاك" للشاعر عبداللطيف البناي.



وذكر عبدالقادر إن الألبوم جاء بعد عامين من ترقب وانتظار جمهوره، لافتاً إلى أنه يتضمن ألواناً متنوعة من الأغاني لكي يرضي أكثر الأذواق، وأنه ثمرة اجتهاد وعمل وتعاون، متمنياً أن يلاقي قبول الجمهور الذي اعتبره هو الداعم والمشجع له طوال مسيرته الفنية.



من جانبه قال وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح إن إنتاج ألبوم أغاني الفنان عبدالكريم عبدالقادر جاء تتويجاً للجهود التي تقوم بها وزارة الإعلام في دعم الفنانين الرواد، والحرص على مواصلة عطاءاتهم وإبداعاتهم، بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري، ووكيل وزارة الإعلام منيرة سليمان الهويدي.



وأشار المبارك إلى أن الإذاعة تعتز وتفتخر بإنتاج الألبوم الغنائي الجديد للنجم عبدالكريم عبدالقادر، والذي يعتبر من الفنانين الكويتيين الرواد الذين امتلكوا بصمة فنية لا تزال راسخة في أذهان وتاريخ الأغنية الكويت والجمهور الخليجي والعربي، وهو هرم ورمز فني عريق وقدير، لافتاً إلى أن الإذاعة لن تدخر جهداً في احتضان وتشجيع ودعم الفنانين الرواد في كافة مجالات الفنون الغنائية والدرامية والموسيقية.



وذكر المبارك إن الاذاعة الآن في طور التجهيز والتحضير لتنفيذ ألبومات الرواد تكريماً وتقديراً لهم، وذلك بسبب عدم وجود شركات الانتاج التي كانت تنتج الالبومات كما كان في السابق، بالتالي الآن الإذاعة بدأت بإحتضان الفن والفنانين من جديد.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"