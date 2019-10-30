تفاصيل كاملة: يوتيوب يعيد النظر في قرار حذف أغنية سعد لمجرد سلام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - كشف ملحن أغنية "سلام" للمطرب المغربي سعد المجرد، عن مخاطبة موقع يوتيوب للسماح بعرض الأغنية مجددا بعد حذفها على خلفية انتهاك الحقوق الفكرية لملحن أمازيغي أكد أن موسيقى الأغنية تتضمن جملا لحنية من إبداعه، ولم يتم استئذانه قبل اقتباسها، وأكد محسن تيزاف أنه قام بأرسال الوثائق التي تؤكد امتلاكه حقوق استخدام الموسيقى وإنها من التراث الأمازيغي.

تيزاف علق على القرار الصادم بحذف أغنية "سلام" من موقع يوتيوب بعد أسبوع من عرضها على القناة الرسمية للمطرب سعد المجرد وتحقيقها عدد مشاهدات قياسية تجاوزت 12 مليون في خمسة أيام فقط، وقال عبر حسابه بموقع إنستقرام: للتوضيح فقط بحكم أني ملحن و موزع أغنية (سلام) للفنان سعد المجرد .. أؤكد أننا نتوفر على كامل الوثائق القانونية التي تثبت حقنا في إستعمال الجزء الأمازيغي في الأغنية بعد تفويض قانوني من مالكي الحقوق الأصلية (شركة تامزا ڤيزيون).

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أضاف: و بما يخص مسألة الحجب من يوتيوب فقد تم إرسال جميع الوثائق اللازمة و الضامنة للحقوق من طرف فريق عمل الفنان سعد المجرد بهدف استرجاع المقطع على اليوتيوب.. و شكرا

يذكر ان الملحن الأمازيغي هشام تلمودي، اتهم سعد المجرد، بإدراج مقطع موسيقي من أغنيته "أكوال سوس" في أغنية "سلام" دون استشارته وأخذ موافقته، وأكد أنه السبب وراء حذف الأغنية من اليوتيوب بعدما تقدم بشكوى رسمية أشار فيها إلى أن حقوق اللحن مملوكة لشركة تامزا فيزيون.

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