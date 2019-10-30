إحالة الفنان الكويتي “خالد الملا” للمحاكمة .. والكشف عن السبب!

أحالت ‏النيابة العامة في الكويت الفنان “خالد الملا” للمحاكمة بتهمة الإساءة للقضاء، وذلك بعد أغنية له في أحد البرامج التلفزيونية تتحدث كلماتها عن مزور الشهادات والقاضي الفاسد. وأحدثت الأغنية جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاف البرنامج الذي عرضها، كما تمت إحالة الفنان خالد الملا وبعض المسؤولين في القناة للمحاكمة.

وقال الإعلامي أحمد الفضلي في تغريدة له على ”تويتر“: ”‏المحكمة حكمت اليوم الإثنين بعدم اختصاصها في نظر الدعوى بالقضية المرفوعة ضدنا أنا والفنان خالد المُلا والمخرج رائد مال الله، بسبب أغنية خالد المُلا في برنامج اللوبي وتم تحويلها لدائرة ثانية“. وكان الفنان خالد الملا قد صرح في وقت سابق أنه يستحيل أن يسيء إلى القضاء، معبّرًا عن دهشته مما يثار حول إساءته له عبر أغنية ”الشهادات المزوّرة“. وأكد إنه يقصد أصحاب الشهادات المزوّرة بشكل عام، لأنهم يضرون البلد، وألمح إلى أن الأغنية لا تستهدف المزورين فحسب، بل تحمل انتقادات لكل من يعمل على تشويه اللهجة الكويتية بمفردات دخيلة عليها.