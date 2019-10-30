بالفيديو: أصالة تحاول الهروب من أزمتها الزوجية.. إليكم ما فعلته

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو جديداً للفنانة السورية أصالة وابنتها شام.

وظهرتا فيه وهما تقومان بنزهة بحرية على متن قارب. ولفتت أصالة الأنظار بمحاولتها تعلم صيد السمك فيما كانت شام تسجل المقطع المصور وتشجعها على القيام ببعض الخطوات.

وعند نجاح الفنانة بصيد سمكة أعربت الإبنة عن فرحها من خلال الهتاف. واعتبر بعض المتابعين أن الفنانة تحاول الهروب من الأزمة التي تعيشها مع زوجها المخرج المصري طارق العريان.

وهو ما أشارت إليه في وثت سابق تعليقاً على صورة نشرتها على حسابها على “إنستغرام” حيث كتبت: “لاأسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبو أولادي. وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا. مثلنا مثل الجميع نختلف ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)نكن لبعض كل مشاعر الاحترام والفخر”.

ويشار إلى أن شام لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما وجهت من خلال فيديو رسالة عاطفية أعربت من خلالها عن حبها لوالدتها.