شاهد: الإعلامية المصرية بسمة وهبة تزيح الستار لأول مرة عن نجلها من أب سعودي

أزاحت الإعلامية المصرية بسمة وهبي ، الستار لأول مرة عن نجلها التي أنجبته من أب سعودي حيث يقيم بعيدًا عنها في السعودية، وهو ما كان سببًا في تواجدها بالمملكة في الفترة الماضية.
وحرصت ” وهبي ” على حضور حفل زفاف طليقها في السعودية، لتكشف عن ابنها عبدالرحمن الذي ظهر معها لأول مرة في الحفل، مشيرة إلى أنها لم تحضر عقد القران وفقًا للعادات والتقاليد السعودية.
وكانت الإعلامية المصرية قد سبق وكشفت عن ابنتها خديجة التي تبنتها، ونشرت فيديو بجانبها أثناء الاستمتاع بالإجازة.
وأوصت ” بسمة ” نجليها عبدالرحمن وعبدالعزيز بضرورة الإعتناء بشقيقتهما خديجة عند وفاتها، وذلك خلال لقائها ببرنامج ” أنا والعسل ” مع نيشان.
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