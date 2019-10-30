لجين عمران تُستفز من مُتابعة وتردّ عليها: تفكيرك فيه خلل.. ما القصّة؟

خرجت الإعلامية السعودية لجين عمران، عن صمتها إزاء الانتقادات التي وُجهت إليها بعد إبداء غضبها تجاه ما أقدمت عليه الفتاة السعودية المنقبة والتي انتشر مقطع فيديو لها وهي تتراقص وسط مجموعة من الشباب والفتيات على هامش إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي. وواجهت لجين عمران منتقديها الذين تداولوا مقطع لها وهي ترقص، حيث أعاد نشر مقطع فيديو الفتاة المنقبة وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “لم أتعود الرد على عقول صغيرة تريد أن تفهم كل شي بالعكس ولمن تسائل ما الموضوع!! لم ولن أستنكر رقص (البنات أو الشباب)”.

وواصلت: “فالطبيعة البشرية تتفاعل مع الموسيقى حتى الطفل الصغير الذي لا يعي سيرقص لكن استنكرت حركتها الأخيرة (موضحة في الفيديو) ليأتي من يدافع عن حركتها ويهاجم ستنكاري!!”. وتفاعل متابعوها مع تغريدتها التي أطلقتها وكان التفاعل بين منتقد لها ومؤيد لغضبها ولكن إحدى التغريدات التي أطلقتها متابعة وعلقت فيها على رقص لجين عمران أثارتها وردت عليها. وقالت المغردة: “لسى تقاومي هيا مراهقة نبرر لها لصغر سنها لكن انتي يا لوجين ايش تبرير مقاطع الرقص حقتك خصوصًا انك تشوفي هذا الأمر مثير للاشمئزاز !! وإذا تشوفي كلمة الملك سلمان بدا المقصد فالكلام ينطبق عليك كمان”. وجاء رد لجين عمران، بالقول: “والله إذا بتقارني مقطع رقص لي في (زواج نسائي) مسرب من واحدة ما تخاف الله بمقطع رقص واحدة (وسط شباب) تغطي وجهها وتكشف في وجه الشباب وانهم نفس الشيء!!! اسمحي لي أقول لك تفكيرك فيه خلل ويحتاج إعادة نظر”.

ونشرت لجين عمران، تغريدة أخرى لها عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر”، تضمنت مجموعة من التغريدات لمنتقديها موضحًة أن من يهاجمونها يحملون أسماء مستعارة ورموز وهذا إقرار منهم بأنهم يمارسون “الهبل والقذارة”. وقالت في تغريدتها: “تفضلو هذي هي الأشكال اللي تهاجمهني الحمد لله والشكر ولا واحد فيهم يكتب بإسمه الحقيقي، كلهم أسماء مستعارة ورموز وهذا إقرار بالهبل والقذارة اللي يمارسوها”.

وأضافت: “كلهم يدافعون عن أفكار شاذة بشكل مستميت وغبي وفوق كل هذا عاملين حالهم سعوديين، حركات قديمة تلعبون على مين بالضبط!؟”. ولاقت تغريدة لجين عمران، تضامنًا من جانب العديد من متابعيها عبر “تويتر” حيث بادلتهم الرد وتناقشت معهم حول رأيها في منتقديها، حيث قالت في إحدى الردود: “شكرا حبيبتي هذا من ذوقك وطيب أصلك، في النهاية كل واحد يتعامل مع الآخر حسب البيئة اللي عاش فيها وحسب المبادئ إلي تربى عليها سواء تحت اسمه الحقيقي أو تحت اسم مستعار”.

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وأضافت لجين عمران أنها ليست غاضبة من هذا الانتقاد فقالت: “مو زعلانة منهم لأنهم ما يهموني بس زعلانة إن في ناس مصدقة إنهم سعوديين!! وحبيت أنبهم أما بخصوص جديدي، فالحمد لله مستمتعة بحياتي وعائلتي المحبة وربي حبيبي كريم معاي جدًا لذلك مستمتعة بنعمه التي لا تعد ولا تحصى”.

وكانت لجين عمران، قد أبدت غضبها من ظهور “الفتاة المنقبة” بسبب تصرّفها الذي لم يكن مألوفًا في الوسط المحلي، فظهرت الفتاة بالزي السعودي التقليدي، مرتديةً عباءة سوداء ونقابها، ترقص بحماس واحتراف على أنغام الموسيقى في المكان. وعلقت الإعلامية السعودية على مقطع الفيديو للمنقبة فقالت: “للأسف في ناس فاهمين الانفتاح والتطور بشكل يثير الاشمئزاز”، وبعدها تفاجأت “لجين” بتعليقات ضدها، حيث تداول مغرّدون مقاطع فيديو وهي تتراقص في أحد الأماكن، ليردّ عدد آخر مدافعًا عن الإعلامية بأن الفيديو المسرّب لها كان في حفل زفاف.

واتخذ النائب العام في المملكة العربية السعودية قرارًا السبت بإلقاء القبض على الفتاة المنقبة بتهمة إخلالها بآداب وشروط الذوق العام. يُذكر أن “موسم الرياض”، يعد أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءًا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يومًا بدأت في الـ 11 من تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا.