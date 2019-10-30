بسبب مقطع المنتقبة الراقصة.. تدخل أحلام لمساندة لجين عمران بعد حملة الهجوم القاسية ضدها

دخلت الإعلامية لجين عمران، في مشادات كلامية مع متابعيها بسبب انتقادها الفتاة المنقبة التي أثارت ضجة برقصها وسط مجموعة من الشباب والفتيات على هامش إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي. ونشروا لها مقطع فيديو لها وهي ترقص في أحد الأعراس.

وقالت الإعلامية السعودية في تغريدة لها عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”لم أتعود الرد على عقول صغيرة تريد أن تفهم كل شيء بالعكس ولمن تساءل ما الموضوع!! لم ولن أستنكر رقص (البنات أو الشباب)“.

وأضافت قائلة: ”فالطبيعة البشرية تتفاعل مع الموسيقى، حتى الطفل الصغير الذي لا يعي سيرقص، لكن استنكرت حركتها الأخيرة (موضحة في الفيديو) ليأتي من يدافع عن حركتها ويهاجم استنكاري!!“.

وتابعت لجين عمران في تغريدة أخرى نشرت من خلالها مجموعة من التغريدات التي وثقتها لمنتقديها مدللة على أن المهاجمين لها يمارسون ”الهبل والقذارة“، على حد تعبيرها، لأنهم يحملون أسماء مستعارة ورموزًا.

وأوضحت قائلة: ”كلهم يدافعون عن أفكار شاذة بشكل مستميت وغبي وفوق كل هذا عاملين حالهم سعوديين، حركات قديمة تلعبون على مين بالضبط!؟“.

وقالت مغردة تُدعى ”مها“ للإعلامية السعودية: ”لسى تقاومي هيا مراهقة نبرر لها لصغر سنها لكن انتي يا لوجين ايش تبرير مقاطع الرقص حقتك خصوصًا انك تشوفي هذا الأمر مثير للاشمئزاز !! وإذا تشوفي كلمة الملك سلمان بدا المقصد فالكلام ينطبق عليك كمان“.

وردّت عليها لجين عمران، قائلة: ”والله إذا بتقارني مقطع رقص لي في (زواج نسائي) مسرب من واحدة ما تخاف الله بمقطع رقص واحدة (وسط شباب) تغطي وجهها وتكشف في وجه الشباب وانهم نفس الشيء!!! إسمحي لي أقول لك تفكيرك فيه خلل ويحتاج إعادة نظر“.

وتدخلت الفنانة الإماراتية أحلام، ودعمت لجين عمران مؤكدة أنها تمثلها وطالبتها بألا تعبأ بما يقوله المنتقدون لها فقالت: ”ما عليك منهم يا الغالية خلهم يكثون في البحر صكي بلوك وبطاق إنتي امرأة ضد ٦٠ رجل“.

فيما ردت ”لجين“ على أحلام، فقالت: ”الحمد لله المكتب عندي كل شوي يدخل ينظف حسابي بعمل بلوك لهالمخلوقات وشكرا على لطفك“.