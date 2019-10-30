شاهد: أمر غير متوقع يفاجئ فرح الهادي ونهى نبيل.. وهكذا واجهتا الموقف

تعرضت فرح الهادي ونهى نبيل لموقف مفاجئ وغير متوقع خلال تواجدهما معاً في حدث “معرض العطور” الذي أقيم مؤخراً في الكويت، مما دفعهما للتصرف بشكل تلقائي لتجنب الحرج.

فقد فوجئت فرح الهادي ونهى نبيل بهطول الأمطار بغزارة، مما كاد أن يتلف إطلالتيهما وتصفيفتي شعرهما، ولهذا قامتا بتصرف تلقائي غريب، حيث وضعت كلاً منهما حقيبة من الورق المقوى أعلى رأسها لكي تحافظ على شعرها من البلل، وتعاملتا مع الموقف بشكل كوميدي طريف بدلاً من أن تغضبا أو تغادرا الحدث.

ومازحت نهى نبيل متابعيها بقولها إنها مضطرة للظهور بهذا الشكل من أجل “أكل العيش”، ثم حركت الكاميرا قليلاً نحو السماء لكي تكشف عن العاصفة الرعدية التي غطت الكويت وتسببت في هطول الأمطار بغزارة.

وكان النجمتان قد نشرتا عدة مقاطع طريفة طوال فترة تواجدهما في المعرض، حيث قامتا بالتقليد والحديث بشكل طريف مما جعل بعض متابعيهما يظنون أنهما تلمحان إلى نجمة أخرى بالتحدث مثلها لإغاظتها.