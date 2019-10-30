محمد زيدان: مطاوع عويس يمتلك ثقة مرتفعة بالنفس عكس ما يظنه البعض

كشف المخرج محمد زيدان مخرج فيلم " عندي صورة " عن بداية رحلة بحثه عن مطاوع عويس أشهر كومبارس في السينما وبطل فيلمه، إن رحلة البحث عنه أستمرت فترة طويلة فهناك الكثير من الشائعات التى تفيد بموته وحتى بعد أن توصل إلي شخص أخبره بأن مطاوع عويس مازال على قيد الحياة حاول الأتصال به مرات عديدة لكنه لم يتلقى أي أجابة لدرجة جعلت بعض من فريق العمل يظنوا

أنه بالفعل قد فارق الحياة.

تابع محمد زيدان حديثه كاشفًا بعض من صفات مطاوع عويس فعلى الرغم من كثرة الشائعات التى تفيد بوفاته الأ إنه لم يهتم مطلقًا بنفي تلك الشائعات، فالفنان مطاوع عويس بحسب كلام محمد زيدان شخص يمتلك درجة مرتفعة من الثقة بالنفس على عكس كل الصور الذهنية التى قد يعتقدها الأشخاص عن الكومبارس كما

أنه محب للسينما والتمثيل ويمتلك معرفة قوية في هذا المجال.

أجاب محمد زيدان عن تساؤل البعض عن عدم تطرق الفيلم للحياة الشخصية للفنان مطاوع عويس، فعلى الرغم من رغبة الجمهور لمعرفة معلومات أكثر عن حياة مطاوع عويس الشخصية الا إن الفيلم لم يتطرق مطلقًا لهذة النقطة فركز فقط على أدواره وذكرياته الفنية، فكشف محمد زيدان سبب ذلك بأن مطاوع عويس شخص محافظ لم يرغب في الحديث عن حياته الشخصية مطلقًا أمام الكاميرا، كذلك محمد زيدان لم يرغب في التطرق لهذة النقطة فتركيزه الأساسي عن دوره في السينما المصرية.

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