الفنان على قاسم يشيد بفيلم عندي صورة

عبر الفنان على قاسم عن إعجابه بفيلم " عندي صورة " والذي تم عرضه في سينما زاوية بوسط البلد.

وعبر على قاسم عن العناصر التى لفتت انتباهه في الفيلم وهي الفكرة الأساسية للفيلم، كما أشاد بمونتاج

الفيلم وبإمكانية تقديم فيلم تسجيلي يحصد الجوائز في مهرجانات مهمة بتكلفة إنتاجية بسيطة، فعلى الرغم من وجود بعض المشكلات التقنية في الصوت في بعض المشاهد إلا أن التجربة في المجمل تستحق الثناء.

الجدير بالذكر أن الفنان على قاسم قد شارك في مسلسل " قابيل " الذي عرض في موسم رمضان الماضي، مسلسل قابيل من بطولة عدد من نجوم الشباب محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج وقد حصل المسلسل على إشادات على المستوى الجماهيري والنقاد.