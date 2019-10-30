لطيفة فهمي: أحببت الجانب الإنساني لفيلم "عندي صورة"

حرصت الفنانة لطيفة فهمي على حضور عرض فيلم " عندي صورة " وقد عبرت عن سعادتها بفكرة الفيلم الإنسانية، فالكومبارس ممثل يمتلك الأحاسيس والطموح والأحلام ولكنهم مهمشين، الكومبارس ممثل فمن حقه أن يري وأن يأخذ حقه من الشهرة وبالأخص الفنان مطاوع عويس فهو قضى عمره كله من أجل لقطة.

استكملت الفنانة لطيفة فهمي حديثها قائلة إنها تأثرت كثيرًا

في بعض اللقطات ولكنها سعيدة بذكريات مطاوع عويس الذي حكى عنها في الفيلم وعن الكم الهائل من الصور الذي يمتلكها وأنه مازال يحب الحياة، كذلك كمال الحمصاني فهو مساعد مخرج ولكنه يمتلك بداخله مخرج وهو ما ظهر بوضوح داخل الفيلم وبالرغم من كلاسيكيته الشديدة الا إنه يحب هذة المهنة وكان هذا الفيلم فرصته ليقدم ما تمنى تقديمه من قبل.

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أضافت لطيفة فهمي أن على الرغم من أن فيلم عندي صورة قد يبدو تلقائيا وتم تصويره بدون تحضير مسبق، الا أن هذا الأمر غير صحيح فأي فيلم له السيناريو الخاص به وهذا الأمر ينطبق على فيلم عندي صورة.

الجدير بالذكر أن الفنانة لطيفة فهمي قد شاركت في مسلسل " لمس أكتاف " والذي عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.