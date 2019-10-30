الناقد وليد سيف: "عندي صورة" فيلم مختلف.. ومحمد زيدان سيكون له مستقبل باهر

حرص الناقد والسيناريست وأستاذ مادة السينما بالمعهد العالي للنقد الفني وليد سيف على حضور عرض الفيلم التسجيلي " عندي صورة " والذي تدور أحداثه عن أشهر كومبارس في السينما المصرية " مطاوع عويس " الذي شارك في ألف فيلم منذ بداية مسيرته الفنية في عام 1940 وحتى آخر فيلم شارك فيه عام 2015.

عبر الناقد وليد سيف عن سعادته بالفيلم حيث وصف الفيلم بالمهم والمختلف فتمتزج الأساليب الفيلمية في هذا الفيلم ليظهر لنا فيلم تسجيلي

ليس ككل الأفلام التسجيلي، تتشعب الخطوط الدرامية في الفيلم فنجد أننا أمام خط خاص بمطاوع عويس، خط خاص بكمال الحمصاني مساعد المخرج وخط ثالث خاص بمحمد زيدان مخرج الفيلم بالأضافة لبعض اللقطات الأرشيفية الخاصة بالأفلام وهنا تكمن شطارة المخرج الذي ربط بين تلك الخطوط بمهارة والمحافظة على التوازي بين تلك الخطوط على الرغم من شعور المشاهد للوهلة الأولى بالتشتت الا إنه أستطاع بعد ذلك ربط الخطوط، وهو فكر بعد حداثي في السينما.

Advertisements

توقع الدكتور وليد سيف للمخرج محمد زيدان أنه سيكون من أهم المخرجين في السنوات القليلة القادمة فهو يتمتع بمهارات تؤهلة لذلك فيمتلك القدرة على أستخلاص المعلومات من الأخر والشجاعة لطرح أعمال غير مألوفة والجرءه في أستخدام مشاهد بها عيوب لتوظيفها دراميًا بشكل سليم، لكنه يحتاج إلي شجاعة في المونتاج فهناك بعض المشاهد الطويلة والتى كان يمكن حذفها، كذلك هناك بعض المشكلات في بعض المشاهد في الصوت والصورة لكن بشكل عام فالتجربة مهمة وأستطاع الأستفادة من توظيف لقطات أثناء تصوير الفيلم لتكون جزء من الفيلم.