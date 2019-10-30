صور.. تامر حسني بصحبة أطفال من ذوي التحديات الصعبة

ظهر النجم تامر حسني بصحبة مجموعة من الأطفال ذوي التحديات الصعبة. ونال النجم تامر حسني إشادات كبيرة عبر مواقع السوشيال ميدي، بسبب تكرار مواقفه الإنسانية مع محبيه وجماهيره، حيث سبق وأن استجاب لمناشدة الإعلامية دعاء صلاح، مُقدمة برنامج

"مع دودي"، الذي يُعرض على قناة "النهار"، مطالبة بمقابلة "منة الله محمد"، ضيفة البرنامج، والتي تُعاني فقدان البصر.

ومن ناحية أخرى، يستعد النجم تامر حسني لعرض فيلمه "الفلوس"، وهو من تأليف

محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من تامر حسني زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي.

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