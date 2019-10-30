شاهد.. هنا الزاهد بإطلالة ملكية

نشرت النجمة هنا الزاهد صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.

وظهرت "الزاهد" في الصورة بإطلالة ملكية وحازت الصورة على إعجاب كبير من المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، مسلسل "الواد سيد الشحات"، بموسم رمضان

Advertisements

الماضي مع زوجة الفنان أحمد فهمي.

مسلسل "الواد سيد الشحات" من بطولة كل من: أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف

أكرم حسني، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، كريم محمود عبد العزيز، حميد الشاعري، لطفي لبيب.

وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجى "تامر مرسي".