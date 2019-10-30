صورة نادرة تجمع بين رقصة فيفي عبده وغناء محمد عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة نادرة من إحدى حفلات النجم محمد عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت فيفي من خلالها وهي ترقص في إحدى حفلات محمد عبده الغنائية.
وأعربت فيفي عن سعادتها بهذا اليوم قائلة: "مساء الفل من مصر أم الدنيا الصورة دي منالارشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص علي اغنية ايوه بحبك وبحبكم اوي اوي".
يشار إلى أن النجم محمد عبده طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "تذكرين"، وهي من كلمات سعودي، وألحان طلال، و توزيع يحيى الموجي.
يذكر أن الفنانة فيفي عبده طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "سكاكر السكر"، وشاركها في الغناء الفنان رامي عياش، والكليب من إخراج فادي حداد، والأغنية من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق.
كما كسر الكليب حاجز الـ 4 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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